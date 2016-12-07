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ankara marka festivali ünlü isimleri ağırlıyor!

ANKARA MARKA FESTİVALİ ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLIYOR!

İlki geçen yıl gerçekleştirilen Ankara Marka Festivali bu yıl ünlü isimlerin akınına uğrayacak. Ankara Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Ankara Congresium'da 14-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, alanında ünlü çok sayıda ismi ağırlayacak.

Tarih : 07 Aralık 2016, 14:21
Puan Ver : Ankara Marka Festivali Ünlü İsimleri Ağırlıyor!(8/10)6


Sertab Erener, Ferhat Göçer, Murat Dalkılıç, Selami Şahin, Yonca Evcimik, Ayşegül Aldinç, Atiye, Neslihan Yargıcı, Ferman Akgül, Fatma Turgut, Ayshe gibi isimler kendileri için ayrılan oturumlarda markalarını anlatacak.



‘SOSYETE' DE MARKA FESTİVALİNDE



Ünlü sanatçılar ve iş dünyasının başarılı temsilcilerinin yanı sıra cemiyet hayatından isimler de festivalde olacak. Magazin dünyasının önemli isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Aslı Şen de kendi oturumlarında katılımcılarla buluşacak.



Neslişah Alkoçlar Düzyatan ‘Bireysel Marka Yönetimi' başlığı altında konuşurken, Aslı Şen ise ‘Ne Gerek Vardı?' başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.



 



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Ankara  Marka  Festivali  Ünlü  İsimleri  Ağırlıyor    haber

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