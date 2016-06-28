ANKARA, KIRIKKALE VE ÇANKIRI'DA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevresinde gök gürültülü sağanak ve lokal dolu yağışı uyarısında bulundu.
Çankırı Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevresinde gök gürültülü sağanak ve lokal dolu yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, lokal dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
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