

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Dünya Keçiciler Birliği ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen kongrede Ankara keçisi çalıştayı yapılması kararı alındı ve çalıştay için danışma kurulu oluşturulması kararlaştırıldı.



Türkiye, Amerika, Güney Afrika ve Avustralya'dan birçok yetiştirici kurum ve kuruluş temsilcisinin katıldığı toplantıda, Ankara Keçisi ve Gelecek Vizyonu" başlığı altında gerçekleştirilen oturumda; Ankara keçisi yetiştiriciliğiyle elde edilen tiftik üzerine değerlendirme ve görüşler masaya yatırıldı. .



Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynakları Daire Başkanı Özgür Güven, kongrede yaptığı konuşmada, tüm dünyanın kabul ettiği bir marka olan Ankara keçisini hak ettiği yere ulaştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "Ankara Birliğimiz, merkez birliğimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi ile beraber projeler yürütüyoruz. Ortaya çıkan projelerden yeni şeyler öğreniyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek'in çok büyük desteğini alıyoruz. Büyükşehir olarak yetiştiricilere yüzde 50'si hibe olmak üzere anaç koyun, keçi desteği başlattık. Bu kongrenin de ana sponsoruyuz. Olmazsa olmazımız, Ankara keçisidir. Yetiştiricilere kırkım eğitimleri veriyoruz. Türkiye'de ilk kez kırkım şampiyonası yaptık. Tiftik kalitesi için kırkımın makineyle yapılmasını özendiriyoruz. Bu sürecin her aşamasında, bütçemiz doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz. Bu sektörde kadınların daha çok olması için uğraşıyoruz. İnşallah kırkım alanında da bir dünya şampiyonu çıkaracağız. Türkiye'de ilk kez mobil kırkım aracını hizmete sokacağız.”