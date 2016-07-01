

Ankara'da 17 Şubat'ta Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden "Şirin" kod adlı terörist Mehmet Şirin Kocakaya, Lice'deki operasyonda etkisiz hale getirildi.







Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde 24 taburun katılımıyla Lice ile civar bölgelerde 23 Haziran'da başlatılan "Bayrak-14 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak Müşterek Özel Birlik Operasyonu" devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca yürütülen müşterek operasyonda, dün Yalaza köyü kırsalında Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat'ta askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen, 29 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden "Şirin" kod adlı terörist Mehmet Şirin Kocakaya etkisiz hale getirildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, olaydan bir süre önce kiraladığı araçla Diyarbakır'a gelerek terörist Kocakaya ile görüştüğü belirlendi.







15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI







Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat'ta askeri servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada 29 kişi yaşamını yitirmiş, başlatılan soruşturma kapsamında 15 kişi tutuklanmıştı.