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ANKARA KATLİAMININ FAİLİ ÖLDÜRÜLDÜ


ANKARA KATLİAMININ FAİLİ ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 01 Temmuz 2016, 11:11
Puan Ver : Ankara Katliamının Faili Öldürüldü(10/10)11


Ankara'da 17 Şubat'ta Merasim Sokak'ta askeri servis  araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 29 kişinin  yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden "Şirin" kod adlı terörist  Mehmet Şirin Kocakaya, Lice'deki operasyonda etkisiz hale getirildi.



 Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde 24 taburun  katılımıyla Lice ile civar bölgelerde 23 Haziran'da başlatılan "Bayrak-14 Şehit  Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak Müşterek Özel Birlik Operasyonu" devam ediyor.   Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri  ve emniyet unsurlarınca yürütülen müşterek operasyonda, dün Yalaza köyü  kırsalında Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat'ta askeri servis aracının geçişi  sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen, 29 kişinin yaşamını yitirdiği terör  saldırısının faillerinden "Şirin" kod adlı terörist Mehmet Şirin Kocakaya etkisiz  hale getirildi.  Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, olaydan bir süre önce kiraladığı  araçla Diyarbakır'a gelerek terörist Kocakaya ile görüştüğü belirlendi.



15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



 Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat'ta askeri servis aracının geçişi  sırasında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada  29 kişi yaşamını yitirmiş, başlatılan soruşturma kapsamında 15 kişi  tutuklanmıştı.








Etiketler: Ankara  Katliamının  Faili  Öldürüldü    haber

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