

Ankara'da 10 Ekim'de yaşanan katliamın dokuzuncu ayında, hayatını kaybedenler için KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla demokratik kitle örgütü ve siyasi partiden oluşan 10 Ekim bileşenleri ile katliam mağduru ailelerin oluşturduğu 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, Tren Garı önünde anma etkinliği düzenledi. 10 Ekim Davası Avukat Komisyonu adına konuşan Avukat Sevinç Hocaoğulları, iddianamenin suçluları yargılanmaya değil aklamaya dönük hazırlandığına vurgu yaparak, reddi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını açıkladı.







Anma, patlamanın yaşandığı saat olan 10.04'te başladı. Anmaya, katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri ile yaralılar da katıldı. Anmada çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi de bulundu. Yaşamını yitirenlerin isimlerinin ve fotoğraflarının bulunduğu “Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz, Hesap Soracağız” yazılı pankartı taşıyan kitle, 10.04'te ölenlerin anısına saygı duruşu yaptı. Anmada, “IŞİD katliamları sürüyor suçlular aklanıyor adalet yerini bulmuyor. #İddianamereddedilsin” pankartı da yer aldı. Alandan sürekli “Katil devlet hesap verecek” sloganları yükseldi.