Sabah saatlerinde Ankara- İstanbul karayolunun Susuz mevkisinde meydana gelen kazada Ostim-Kahramankazan seferini gerçekleştiren Halis S. idaresindeki minibüs, duraktan yolcu alıp, yoluna devam ettiği sırada aynı istikamette seyreden Bülent A. idaresindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak kenardaki boş arsaya devrildi. Kaza nedeniyle 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazayı gören diğer araç sürücüleri ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza mahalline çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralıları ambulanslara alan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Minibüs içinde sıkışan vatandaşların yardımına itfaiye erleri yetişti. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, sedyeyle ambulanslara alındı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

2 ŞERİT ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kaza nedeniyle bulvarın 2 şeridi araç trafiğine kapanırken, başka kazaların önüne geçmek için polis ekiplerince önlem alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: haberinburada