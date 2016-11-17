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ANKARA HAVA DURUMU! ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?


ANKARA HAVA DURUMU! ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Tarih : 17 Kasım 2016, 15:01
Puan Ver : Ankara Hava Durumu! Ankara'da Kar Ne Zaman Yağacak?(7/10)8


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük ve Trabzon çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Anadolu'nun doğusu, Karabük ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında, gece saatlerinde ise yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı bekleniyor.



 



kaynak:yenişafak








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