

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara ve İstanbul'da ekmeğe zam yapılmasının ardından Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın ekmek fiyatını 75 kuruşa yükselttiği hatırlatıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'in, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten indirim talebinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bunun üzerine ekmek fiyatında indirim görüşmelerinin yapıldığı, Ankara Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu toplantısında 75 kuruş olan ekmek fiyatını 70 kuruşa indirme kararı alındığı bildirildi.