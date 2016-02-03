ANKARA HALK EKMEK İNDİRİM YAPTI
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara ve İstanbul'da ekmeğe zam yapılmasının ardından Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın ekmek fiyatını 75 kuruşa yükselttiği hatırlatıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'in, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten indirim talebinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bunun üzerine ekmek fiyatında indirim görüşmelerinin yapıldığı, Ankara Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu toplantısında 75 kuruş olan ekmek fiyatını 70 kuruşa indirme kararı alındığı bildirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar