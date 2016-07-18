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ANKARA GÖLBAŞI'NDA ŞEHİT OLAN POLİS, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI


ANKARA GÖLBAŞI'NDA ŞEHİT OLAN POLİS, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Tarih : 18 Temmuz 2016, 15:30
Puan Ver : Ankara Gölbaşı'nda Şehit Olan Polis, Gözyaşlarıyla Uğurlandı(5/10)2


Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'ndeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbe girişiminde bulunan askerlerin saldırısında şehit düşen komiser yardımcısı 32 yaşındaki Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te 4 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.



Darbe girişiminde bulunan askerlerin geçen cuma gecesi Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'ndeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na uçakla bombalı saldırısında şehit düşen 6 yıllık polis memuru Mehmet Demir için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi. Ulu Cami'de düzenlenen törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer ve Abdulkadir Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı.



4 yıl önce evlenen şehit polis Demir'in tabutu Türk bayrağına sarılı şekilde caminin avlusuna getirildi. Tabutun başına gelen şehidin babası Ahmet, annesi Fatma ve eşi Yeliz ile 5 kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesini yakınlarını teselli etmeye çalışırken, şehidin eşi Yeliz Demir tabutun başında, "Ben seni dualarla Diyarbakır'a gönderdim. İki hafta sonra da Van'a yollayacaktım. Allah'ım bu nasıl acı? Hakkım sana helal olsun" diyerek sinir krizi geçirdi.



İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit Demir'in cenazesi 4 bin kişinin gözyaşları arasında Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.








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