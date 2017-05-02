

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davada, geçen celse hakkında yakalama kararı verilen ve 17 Nisan'da Gaziantep'te yakalanan sanık Hatice Akaltın'ın savunmasına geçildi. Akaltın'ın savunması esnasında bazı sanıkların "sorulara cevap verme" yönündeki söylemleri üzerine taraf avukatlarından bazıları sanıkların salondan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Akaltın'ın dışındaki diğer sanıkların salondan çıkarılmasına karar verdi.







Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya, tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. CHP Milletvekilleri Şanal Sarıhan, Necati Yılmaz ve Veli Ağbaba ile bazı HDP'li milletvekilleri de duruşmayı takip ediyor. Bir önceki celsede hakkında yakalama kararı verilen ve 17 Nisan'da Gaziantep'te yakalanan sanıklardan Metin Akaltın'ın eşi Hatice Akaltın, duruşmada savunmasını yaptı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, savunmaya geçmeden önce Akaltın'ın verdiği ifadelerin çelişkili olduğu söyleyerek sorular yöneltti.







Salondan tepkiler yükseldi







Giray'ın sorularının bitmesi üzerine müşteki avukatlarının sorularına geçildi. Çapraz sorgu esnasında Hatice Akaltın'ın eşi Metin Akaltın ve diğer sanıklardan Mehmedin Baraç, "sorulara cevap verme" yönünde talimatta bulundu. Akaltın'ın sorulara "cevap vermiyorum" yanıtını vermeye başlaması üzerine salondan tepkiler yükseldi. Mahkeme Başkanı Giray araya girerek salondakileri uyardı. Müşteki avukatları ise Akaltın'ın baskı altında savunmasına yaptığı ifade ederek, diğer sanıkların salondan çıkarılıp Akaltın'ın tek başına sorgusuna devam edilmesini talep etti.







Sanık avukatından "sorulara cevap ver" isteği







Akaltın'ın müdafi avukatı Oğuz Akman mahkeme başkanından söz isteyerek, "Müvekkilimin sorulara cevap vermesini talep ediyorum. Aksi halde ben müvekkilliğinden çekileceğim" ifadelerini kullandı. Akman'ın bu sözleri üzerine salondan alkışlar yükseldi. Akaltın ise "Üzerime atılı suçlar sabit olsaydı konuşurdum. Bunların doğrulukla ilgisi olmadığı için cevap vermek istemiyorum" yanıtını verdi. Akaltın, daha sonra kendisine yöneltilen soruların çoğuna cevap vermeye başladı.







Akaltın dışındaki bütün sanıklar salondan çıkarıldı







Avukat Akman tekrardan söz isteyerek, sanığın daha net cevaplar verebilmesi için diğer sanıkların salondan çıkarılmasını talep etti. Akaltın ise "şu anda cevap veremem" yanıtını verdi. Mahkeme heyeti, Akaltın dışındaki bütün sanıkların salondan çıkarılmasına karar verdi. Sanık Metin Akaltın'ın salondan çıkarılırken eşine, "konuşmayacaksın" diye seslendiği görüldü. Metin Akaltın'ın, eşinin avukatı Oğuz Akman'a ise "davadan çekil" dediği iddia edildi. Avukat Akman, Akaltın'ın "sen savunma daha iyi" diye bir ifade kullandığını kaydetti.







kaynak:haberler