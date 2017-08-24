Ankara-Eskişehir karayolu Ballıkuyumcu mevkiinde İzmir'den gelen yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yolcular otobüste sıkıştı. Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı.

KÖPRÜNÜN AYAĞINA ÇARPTI

Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolunun Ballıkuyumcu mevkisinde yaşandı. İzmir'den Ankara'ya gelen Uğur D. yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yolun orta refüjü üzerinde bulunan köprü ayağına çarptı. Feci kaza sonrası 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

YOLCULAR OTOBÜSÜN İÇİNDE SIKIŞTI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüs içerisinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Çok sayıda yaralı vatandaş ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza da yaşamını yitiren ancak otobüs içerisinde sıkışan cenazelerin ise çıkartılma işlemleri devam ediyor. Kazanın olduğu alan trafiğe kapatılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Korkunç kazanın yaşandığı olay yerinden ilk fotoğraflar:

Kaynak: haberinburada