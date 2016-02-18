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ankara emniyet'ten patlamaya yönelik açıklama

ANKARA EMNİYET'TEN PATLAMAYA YÖNELİK AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü dün yaşanan patlama sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Tarih : 18 Şubat 2016, 11:13
Puan Ver : Ankara Emniyet'ten Patlamaya Yönelik Açıklama(10/10)8


Ankara Emniyet Müdürlüğü dün yaşanan patlama sonrasında yazılı açıklama yaptı. MOBESE görüntülerinden sonra aracın geçmişe yönelik bilgilerinin incelendiğini belirten Ankara Emniyet Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi;



'17.02.2016 günü akşam saatlerinde Ankara'da İnönü Bulvarı'nda gerçekleşen bombalı saldırı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na derhal bilgi verilmiştir. Ayrıca MOBESE görüntüleri incelenerek, bahse konu aracın geçmişe ait görüntüleri araştırılmaya başlanmıştır.



Bombalı saldırı sonrası Olay Yeri İnceleme ekiplerimiz olay yerine derhal gönderilmiş, çevredeki kamera görüntüleri başta olmak üzere tüm bulgular üzerinde gerekli çalışma başlatılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda bilgi aktarılmaya devam edilecektir.'








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