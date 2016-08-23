ANKARA EMNİYETİ'NDE BYLOCK ŞOKU
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşturduğu liste, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde deprem etkisi yarattı. Ankara Emniyeti'nde müdür, amir ve memur seviyesinde görev yapan 190 polis, açığa alındı.
MİT, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt üyelerinin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları ByLock adlı cep telefonu uygulamasının şifrelerini kırmayı başarmıştı. MİT'in çalışması ile FETÖ mensuplarının bu uygulamayı kullanarak haberleştikleri anlaşılmıştı. MİT, bu yolla 53 bin kişilik bir liste oluşturdu. SGK yoluyla bu listedeki kamu görevlileri ayrıştırıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı B.Ç., FETÖ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması çerçevesinde operasyonları yürüten en önemli birimlerden biri Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün önemli bir yetkilisinin gözaltına alınmasını, kamuoyu milliyet.com.tr'nin özel haberi ile öğrenmişti.
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