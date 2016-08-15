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ANKARA EMNİYETİ YENİDEN HİZMETE BAŞLADI


ANKARA EMNİYETİ YENİDEN HİZMETE BAŞLADI
Tarih : 15 Ağustos 2016, 16:29
Puan Ver : Ankara Emniyeti Yeniden Hizmete Başladı(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğünde kesintiye uğrayan trafik tescil pasaport hizmetleri yeniden verilmeye başlandı.



Alınan bilgiye göre, saldırılarda ağır hasar gören emniyet müdürlüğü yerleşkesinde yer alan Trafik Tescil ile Silah ve Patlayıcı Şube Müdürlüklerinde aksaklıklar giderildi.



Pasaport Şube Müdürlüğündeki eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini, bu işlemlere ilişkin duyurunun ileri bir tarihte yapılacağını bildirildi.



Öte yandan iki şube müdürlüğünde yeniden hizmet sunulmaya başlanmasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünün "C girişi" önünde uzun kuyruk oluştu.








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