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ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN, EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERDİ


Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Emeklilik Dilekçesini Verdi
Tarih : 19 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Emeklilik Dilekçesini Verdi(8/10)4

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, emeklilik dilekçesini verdi.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERİP İZNE AYRILDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 14 Mart 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Ankara Emniyet Müdürü olarak atanan Karaaslan emekli oluyor. Karaaslan, emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrıldı.

MAHMUT KARAASLAN KİMDİR?

Kayseri'de 1961 yılında dünyaya gelen Karaaslan, 1979 yılında Polis Kolejinden, 1983 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra İzmir, Ağrı, Ankara ve Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde görev yaptı.

Karaaslan, 2006 yılı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek 2007 yılında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında, 2014-2016 yılları arasında Van İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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