

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 900 polis, darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle açığa alındı.







Terör örgütü FETÖ'ye üye askerler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsüne destek verdiği öne sürülen emniyet mensupları hakkındaki soruşturma sürüyor.







Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nin çalışmaları sonucu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü kapsayan soruşturma doğrultusunda, çeşitli rütbelerdeki emniyet müdürleri ile polis memurlarının da aralarında olduğu çeşitli şubelerden 900 emniyet mensubu açığa alındı.







Alınan bilgiye göre, söz konusu personel hakkında öncelikle idari soruşturma başlatıldı, kimliklerine ve silahlarına el konularak görevden uzaklaştırıldı. Aynı soruşturma kapsamında Haymana İlçe Emniyet Müdürü ile bir komiser görevden alındı. Güdül'de ise ilçe emniyet müdürünün görevden alındığı sırada komiser yardımcısı Mutlu Ç. beylik silahıyla intihar etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mutlu Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.