

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ağustos 2016 Çarşamba günü Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Gölbaşı, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerine, Bartın'ın Amasra, Ulus ve merkez ilçelerine, Karabük'ün Yenice ilçesine, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine, Kırıkkale merkezde ve Zonguldak'ın Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve merkez ilçelerine bağlı bazı mahalle ve sokaklarda çeşitli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Açıklamada, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi. Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinin uygulanacağı il ve ilçeler şu şekilde:







ANKARA







Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Ahmetadil Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji Verilemeyecektir.







Altındağ İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Feridun Çelik Mahallesi 1798 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Beypazarı İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kırbaşı Bucak Kırşeyhler Köyü Mahallesi sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Beypazarı İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çayırhan Bucak Karaköy Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Çankaya İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bağcılar Mahallesi Koza - Sokak/Sokaklarına Büyükesat Mahallesi Mahatma Gandi - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Çubuk İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yenice Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Gölbaşı İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Hacılar Mahallesi Tuluntaş Yolu - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Kalecik İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Halit Cevri Aslangil Mahallesi Şehit Mehmet Akkaya - Gümüşpınar Kümesi - Çengeller Yazısı Mevki - Bahçeler Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.







Kazan İlçesine 09:30 - 13:30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Saray Mahallesi Saray Mah. - Fatih Sultan Mehmet - Bayraktar - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Kazan İlçesine 10:00 - 14:00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Saray Mahallesi Fatih Sultan Mehmet - Aksoy - Gökkuşağı - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Kızılcahamam İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Alpagut Mahallesi Bademli Mahallesi Başağaç Mahallesi Güney Saray - Sokak/Sokaklarına Kışlak Mahallesi Kışlak - Çeltikçi Enerji Verilemeyecektir.







Kızılcahamam İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Otacı Mahallesi İnli - Otacı - Ürküt- Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Kızılcahamam İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Aşağı Çanlı Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Abidinpaşa Mahallesi Güzeliş - Kırkağaç - Tıp Fakültesi - Şehit Hakkı Çelik - Şehit Osman - Sokak/Sokaklarına Balkiraz Mahallesi Bağlar - Tıp Fakültesi - Saraycık - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Abidinpaşa Mahallesi Güzeliş - Kayalar - Kaynarca - Münzeviler - Şehit Hakkı Çelik - Şehit Osman - Balaban - Gülistan - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Abidinpaşa Mahallesi 328 - 333 - Bağlarbaşı- Kırkağaç - Kısıklı - Şehit Osman - Balaban - 332 - Gülistan - Sokak/Sokaklarına Aşık Veysel Mahallesi 328 - Sokak/Sokaklarına enerji Verilemeyecektir.







Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Abidinpaşa Mahallesi 328 - Bağlarbaşı - Kırkağaç - Limonlu - Tıp Fakültesi - Şadırvan - Sokak/Sokaklarına Aşık Veysel Mahallesi Ekenler - Kumluca - Küçük Kuyu - Tıp Fakültesi - Kınalı El - Şadırvan - Sokak/Sokaklarına Saimekadın Mahallesi Tıp Fakültesi - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Abidinpaşa Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Abidinpaşa Mahallesi Bağlarbaşı - Limonlu -Tıp Fakültesi - Sokak/Sokaklarına Aşık Veysel Mahallesi 347 - 327 - Bağlarbaşı - Ekenler - Limonlu - 358 - 364 - Sokak/Sokaklarına Peyami Sefa Mahallesi 356 - 327 - 358 - 370 - 361 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Sincan İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Osmaniye Mahallesi Osmaniye - Sokak/Sokaklarına Yeni Çimşit Mahallesi Çimşit - Sokak/Sokaklarına Ahi Evran Mahallesi 180 - Sokak/Sokaklarına Kesiktaş Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Sincan İlçesine 09:00 - 12:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Menderes Mahallesi Ayaş - Hatipoğlu - Rüzgarlı - Yavuz Selim - Çınar - Çilek - Şali - Melikşah - Yağmur - Alparslan - Çağdaş - 796 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Sincan İlçesine 12:00 - 18:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Malazgirt Mahallesi Saray - Tolga - Türkan- Türkistan - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Sincan İlçesine 09:30 - 15:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Selçuklu Mahallesi Hakan - Karayağız - Konser - Kutay - Kuşçu - Köylü - Oğuzhan - Bilen - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







BARTIN







Amasra İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Boztepe Mahallesi Kaleiçi Mahallesi Kum Mahallesi Küçük Liman - Çekiciler - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Merkez İlçesine 01:00 - 05:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Karasu Köyü İnkum İskele Mahallesi İskele 10 Nolu - İskele 11 Nolu - İskele 12 Nolu - İskele 9 Nolu - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ulus İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Kumluca Bucak Kumluca Köyü Merkez Mahallesi Menderes - Kumluca Bucak Belediye - Kumluca Bucak Cumhuriyet - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ulus İlçesine 09:00 - 16:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle İbrahim Deresi Köyü Merkez Mahallesi Doruk Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ulus İlçesine 09:00 - 16:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Balıcak Köyü Yukarı Mahallesi Aşağı Mahallesi Çamçı Mahallesi Üçpınar Mahallesi Değirmen Önü Mahallesi Cebeci Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







KARABÜK







Yenice İlçesine 09:00 - 13:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Ibrıcak Köyü Ayanlar Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Yenice İlçesine 14:00 - 18:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Ibrıcak Köyü Düzyer Mahallesi Hatipler Mahallesi Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







KASTAMONU







Taşköprü İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Alamaşişli Köyü Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







KIRIKKALE







Merkez İlçesine 09:00 - 16:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Hacılar Köyü Altınova Mahallesi Atatürk- Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Merkez İlçesine 09:00 - 16:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Karşıyaka Mahallesi 2279 - 2281 - 2257 - 2106 - 2256 - 2262 - 2263 - 2213 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Merkez İlçesine 09:00 - 16:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Ahılı Köyü Ömerli Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







ZONGULDAK







Çaycuma İlçesine 09:02 - 14:02 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Velioğlu Mahallesi İpek - İnce - Çobanyıldızı - Erdoğdu - Samur - Çakmak - Paşaoğlu - Eylül - Kestane - Şirin - Berivan - Kuyu - Serçe - Kadife - Ümit - Ekim - Kasım- Eflatun - Namaztepe - Pınar - Neşe - Merkez - Aktaş - Sahra - Sedef - Ulaş - Nar Ciçeği - Petek - Ata - Vuslat - Afet - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Devrek İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Eğerci Bucak Kozlu Güney Köyü Beyazıtoğlu Mahallesi Eğerci Bucak Kadıoğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Devrek İlçesine 09:02 - 14:02 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Özbağı Köyü Kozluçay Mahallesi Peksimet- Sokak/Sokaklarına Merkez Mahallesi Susam - Sokak/Sokaklarına Sarnaz Oruçoğlu Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.







Ereğli İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Keşkek Köyü Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ereğli İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çayırlı Köyü Yeni Mahallesi Merkez Mahallesi İmranlar Osmanlar Kalaycılar Mahallesi Zındancılar Ormanlı Toyfanlı Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Gökçebey İlçesine 09:02 - 14:02 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Uzun Ahmetler Köyü Şıhlar Mahallesi Yardibi Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Merkez İlçesine 09:02 - 14:02 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Beycuma Bucak Himmetoğlu Köyü Yusufoğlu mahallesi Karşıyaka Mahallesi Merkez Gerdek Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.