ANKARA DA 100 ERKEK LİSE ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMAR
Ankara cinsel istismar skandalıyla sarsıldı. Haymana'da lise müdürü S.K. erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla BİMER'e şikayet edildi. Müdür görevden uzaklaştırıldı.
100 ÖĞRENCİ BİMER'E BAŞVURDU
Birgün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, Ankara Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi'ne 2014 yılında atanan okul müdürü S.K. hakkında erkek öğrencilere okulun pansiyonunda cinsel taciz ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı. Başlatılan soruşturmanın, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler eliyle yürütüldüğü öğrenildi. İddiaya göre BİMER'e başvuran öğrenci sayısı 100 civarında.
kaynak:haberler
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