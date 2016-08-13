ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Olağanüstü Hal (OHAL) süresince ilgili Bakanlar Kurulu kararı ve kanun gereği Ankara Valiliği tarafından bildirilen isteklerin Belediye Meclis kararına gerek kalmadan Büyükşehir Belediyesi'nce yerine getirilmesi kararlaştırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Olağanüstü Hal (OHAL) süresince ilgili Bakanlar Kurulu kararı ve kanun gereği Ankara Valiliği tarafından bildirilen isteklerin Belediye Meclis kararına gerek kalmadan Büyükşehir Belediyesi'nce yerine getirilmesi kararlaştırıldı.
Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde yapılan toplantıda, Bakanlar Kurulu kararı ve ilgili kanun maddesi kapsamında Ankara Valiliği'nin Büyükşehir Belediyesi'ne bir dizi konuda çalışma yapılması talimatı verdiği ve bu talimatların yerine getirildiğine ilişkin Başkanlık Yazısı görüşüldü. Yazıda 16 Temmuz'dan itibaren Ankara Valiliği'nin istediği konularda yerine getirilen ve bundan sonra da olağanüstü hal süresince yerine getirilecek talimatların ayrıca Meclis kararına bağlanmasına gerek olmadığı belirtilerek, bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, EGO ve ASKİ Genel Müdürleri ile bu kuruluşlardaki ilgili daire başkanlıkları ile ortak olduğu şirketler yetkilendirildi. Yazı, daha sonra yapılan oylamada kabul edildi.
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