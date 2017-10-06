Irak'ın Ankara Büyükelçiliği, Başbakan Yıldırım'ın en kısa sürede Irak'a gidebileceğini açıkladı. Sınır kapısının kontrolü için de açıklama yapan elçilik, "Gerekirse güç kullanırız." dedi.

Irak Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, Başbakan Yıldırım'ın kısa süre içerisinde Bağdat'ı ziyaret edebileceğini söyledi. Büyükelçi ayrıca, Türkiye ile askeri istihbarat için güçbirliği yapmak için öncelikle Başika sorununun çözülmesi gerektiğini söylerken, "Sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanacağız. Türkiye ile yaptığımız tatbikat da buna bir hazırlık". dedi.

"BAŞBAKAN, BAĞDAT'I ZİYARET EDEBİLİR"

Irak'ın Ankara Büyükelçisi, "Başbakan Binali Yıldırım, kısa süre içinde Bağdat'ı ziyaret edebilir. Her türlü operasyon için Başika konusunun çözülmesi gerekir." dedi.

"KAZAN KAZAN OLACAK BİR SONUCA ULAŞMAYI UMUYORUZ"

Bağdat ile Türkiye arasındaki petrol alışverişiyle ilgili ise Büyükelçi, "Petrol ve doğalgaz anlaşması konusunda iki ülke enerji bakanlıkları iki sayfalık yeni bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor. İki ülke için kazan kazan olacak bir sonuca ulaşmayı umuyoruz." dedi.

"YENİ KAPI AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

"Halk Bankası'nda tutulan petrol doğalgaz paraları konusunda Yıldırım'ın ziyareti sırasında bir çözüm bulmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanan İbrahim el Alevi, " Yeni sınır kapısının Irak'ın Fişabur kenti üzerinden yeni kapı açılması için çalışma yürütülüyor. Fişabur petrol boru hattının hemen yanında olacağı için buranın güvenliğinin de daha rahat sağlanacağı söylenebilir." dedi.

Kaynak: haberinburada