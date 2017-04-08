Ankara-Bingöl seferini yapan ve Bingöl'e inemeyip Elazığ Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanan uçağa yıldırım isabet etti.



Alınan bilgiye göre, dün Ankara'dan 11.55'de havalanan uçak Bingöl'e iniş yapamayınca Elazığ'a yöneldi.







Elazığ Havalimanı'na iniş için alçalan uçağı yıldırım isabet etti. Bunun üzerine iniş yapamayan uçak, Erzurum'a yönelerek zorunlu iniş gerçekleştirdi.







Erzurum Havaalanı'nda kontrollerinden ardından tekrar kalkan uçağın Bingöl Havaalanı'na 17.45'te iniş yapabildiği öğrenildi.







kaynak:haberler