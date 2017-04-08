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ankara-bingöl seferini yapan uçağa yıldırım çarptı

ANKARA-BİNGÖL SEFERİNİ YAPAN UÇAĞA YILDIRIM ÇARPTI

Ankara-Bingöl seferini yapan ve Bingöl'e inemeyip Elazığ Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanan uçağa yıldırım isabet etti.

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:27
Puan Ver : Ankara-Bingöl Seferini Yapan Uçağa Yıldırım Çarptı(9/10)10


 Alınan bilgiye göre, dün Ankara'dan 11.55'de havalanan uçak Bingöl'e iniş yapamayınca Elazığ'a yöneldi.



Elazığ Havalimanı'na iniş için alçalan uçağı yıldırım isabet etti. Bunun üzerine iniş yapamayan uçak, Erzurum'a yönelerek zorunlu iniş gerçekleştirdi.



Erzurum Havaalanı'nda kontrollerinden ardından tekrar kalkan uçağın Bingöl Havaalanı'na 17.45'te iniş yapabildiği öğrenildi.



 



kaynak:haberler








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