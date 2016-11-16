AB ve Almanya ile tarihi bir kriz yaşayan Ankara, Berlin'den yapıcı bir arabuluculuk rolü üstlenmesi beklentisi içinde. Dışişleri Bakanı Steinmeier'in Ankara'daki temaslarında 'dürüst ve açık diyalog' vurgusu öne çıktı.



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in Ankara'ya yaptığı ‘dürüst ve açık diyalog' çağrısına olumlu yanıt veren Ankara'nın gözü önümüzdeki süreçte Berlin'in diğer AB ülkelerine yapacağı Türkiye telkinlerinde olacak. Uzmanlar, “Almanya yapıcı olmayı ve Türkiye konusunda diğer AB ülkelerini yumuşatmayı seçmek zorunda” diyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerini referanduma götürme restini çektiği bir zamanda Ankara'yı ziyaret eden Almanya'nın müstakbel Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, devletin zirvesiyle ayrı ayrı görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen, CHP ve HDP'li yetkililerden de muhalefetin görüşlerini dinleyen Steinmeier, 15 Temmuz darbe girişiminde zarar gören TBMM'de de incelemelerde bulundu.







kaynak:sözcü



