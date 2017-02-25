

Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.00'de Ankara Arena'da düzenlenecek toplantıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması için kampanya tanıtımını yapacak.







Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Arena'da saat 11.00'de düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna AK Parti'nin referandum öncesi izleyeceği yol haritasını açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasının detayları için kameraların karşısına geçecek olan Yıldırım, vatandaşlara sahada nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi vermiş olacak. Toplantıya, 30'u uluslararası olmak üzere 400 STK'ya davetiye gönderildi. 60'ı yabancı olmak üzere yaklaşık 500 basın mensubu da salonda yerini alacak.







kaynak:haberler