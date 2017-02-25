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ankara arena 'evet'lerle donatıldı

ANKARA ARENA 'EVET'LERLE DONATILDI

Başbakan Yıldırım'ın, 11.00'de Ankara Arena'da düzenleneceği toplantıya 400 STK'ya davetiye gönderildi. 500 basın mensubu da salonda yerini alacak.

Tarih : 25 Şubat 2017, 09:43
Puan Ver : Ankara Arena 'evet'lerle Donatıldı(10/10)11


Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.00'de Ankara Arena'da düzenlenecek toplantıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması için kampanya tanıtımını yapacak.



Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Arena'da saat 11.00'de düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna AK Parti'nin referandum öncesi izleyeceği yol haritasını açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasının detayları için kameraların karşısına geçecek olan Yıldırım, vatandaşlara sahada nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi vermiş olacak. Toplantıya, 30'u uluslararası olmak üzere 400 STK'ya davetiye gönderildi. 60'ı yabancı olmak üzere yaklaşık 500 basın mensubu da salonda yerini alacak.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Ankara  Arena    Evet  Lerle  Donatıldı    haber

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