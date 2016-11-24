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ANKARA: AP'NİN MÜZAKERE KARARINI TANIMIYORUZ


ANKARA: AP'NİN MÜZAKERE KARARINI TANIMIYORUZ
Tarih : 24 Kasım 2016, 16:25
Puan Ver : Ankara: Ap'nin Müzakere Kararını Tanımıyoruz(10/10)12


Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin geçici olarak askıya alınması tavsiye kararına Ankara'dan ilk tepki geldi.



AB Bakanı Ömer Çelik, "Tek sesli, şimdiye kadar rastlanmayan şeklide homojen, gerçeklikle uyuşmayan, demokratik olmayan bir tasarıya imza attılar. Alınan kararı yok hükmünde sayıyoruz. Bu karar içerdiği vizyon itibariyle, vizyonsuzluk itibariyle, hedefleri itibariyle, hakim olan dil itibariyle ciddiye alınacak bir karar değildir" dedi.



Avrupa Birliği'ne (AB) ağır eleştiriler yönelten Bakan Çelik, uluslararası örgütün 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin yanında yer almadığını söyledi.



AB Bakanı, "Bize mesaj vermek isteyenler bu parlamento kararıyla verdikleri mesajın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan içeri girmeyeceğini bilsinler. Bu mesaj hiçbir şekilde kulak vereceğimiz bir mesaj değil" ifadesini kullandı.



 



kaynak:milliyet








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