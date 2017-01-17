ANKARA ADLİYESİNDE OPERASYON: 25 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, Ankara'daki adliyelerde çalışan aralarında zabıt katibi, mübaşir ve yazı işleri müdürlerinin de olduğu 32 kişi için gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adliye çalışanı 32 kişiden 25'ini gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan bir kısmının daha önce meslekten uzaklaştırıldığı, bir kısmının ise halen görevde bulunduğu öğrenildi.
24 şüphelinin Bylock kullandığı belirlendi
kaynak:sabah
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