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ANKARA -22'Yİ GÖRDÜ


ANKARA -22'Yİ GÖRDÜ
Tarih : 26 Ocak 2016, 09:24
Puan Ver : Ankara -22'yi Gördü(6/10)6


Soğuk havanın etkisiyle şelale ve havuzlar dondu, evlerin ve arabaların camları buz tuttu. Ayrıca çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Ankara'da da etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde -12 derece olan hava sıcaklığı, ilerleyen saatlerde -22'ye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle şelale ve havuzlar dondu, evlerin ve arabaların camları buz tuttu. Ayrıca çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi.



Soğuk havaya rağmen gece çalışan bir taksi şoförleri, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştılar. Ankara'nın simgesi olan Kuğulu Park'ın donması nedeniyle kuğular yüzmek yerine buz kütlesinin üzerinde yürüdü.








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