

Yıkımı için karar verilen Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda çalışmalar zemin etütlerinin yapılması ile başladı.







Geçtiğimiz hafta 19 Mayıs'ta bulunan tesislere ve amatör kulüplere yapılan tebliğ ile kendilerine tahsis edilen alanların 26 Haziran'a kadar boşaltılması istenmişti.







Amatör küme takımlarının bir bölümü kendilerine tahsis edilen alanları boşaltırken, 19 Mayıs Stadyumu Kompleksi içerisinde zeminin sağlamlığı ile ilgili çalışmalar da başladı. Görevliler, çeşitli noktalarda yaptıkları zemin etüt çalışması ile alanın dayanıklığının tespit edileceğini ifade ettiler.







kaynak:haberler