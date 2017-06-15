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ANKARA 19 MAYIS STADYUMU YIKILIYOR


ANKARA 19 MAYIS STADYUMU YIKILIYOR
Tarih : 15 Haziran 2017, 16:28
Puan Ver : Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yıkılıyor(8/10)5


Yıkımı için karar verilen Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda çalışmalar zemin etütlerinin yapılması ile başladı.



Geçtiğimiz hafta 19 Mayıs'ta bulunan tesislere ve amatör kulüplere yapılan tebliğ ile kendilerine tahsis edilen alanların 26 Haziran'a kadar boşaltılması istenmişti.



Amatör küme takımlarının bir bölümü kendilerine tahsis edilen alanları boşaltırken, 19 Mayıs Stadyumu Kompleksi içerisinde zeminin sağlamlığı ile ilgili çalışmalar da başladı. Görevliler, çeşitli noktalarda yaptıkları zemin etüt çalışması ile alanın dayanıklığının tespit edileceğini ifade ettiler.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Ankara  19  Mayıs  Stadyumu  Yıkılıyor    haber

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