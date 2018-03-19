ANKADA'DA FECİ KAZA! BİR AİLE ARABANIN ALTINDA YOK OLDU GİTTİ
Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 21.15 sıralarında seyir halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Kamyon sürücü gözaltına alındı.
ARKADAN ÇARPTI
Kaza, Ankara Bulvarı Güldarpı Mahallesi mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine giden Sinan Çakır (31) yönetimindeki, Enerjisa'ya ait 06 DJ 9343 plakalı kamyona, Hasan Uslu (52) idaresindeki 06 AC 6727 otomobil arkadan çarptı.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ
Çarpışmanın etkisiyle otomobil önce yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak yan taraftaki tarlaya sürüklenip ters döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Uslu, Şerife Uslu (52) ve Büşra Uslu (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, Mevlüt Can (13) ve Ahmet Can Uslu (21) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kaza sonrası yaralılar, sıkıştıkları yerden sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından hurdaya dönen araçta yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kamyon sürücüsü Sinan Çakır'ın polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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