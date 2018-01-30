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Anıtkabir'in Mimarının Eseri, İş Dünyasına Eğitim Üssü Olacak

ANITKABİR'İN MİMARININ ESERİ, İŞ DÜNYASINA EĞİTİM ÜSSÜ OLACAK

Anıtkabir'in mimarı Ordinaryüs Prof. Dr. Emin Onat ile ilk kadın mimarlardan Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu'nun tasarladığı mimarının eser Uludağ'daki Kirazlıyayla Sanatoryumu, restore edilmesinin ardından iş dünyasına eğitim merkezi olarak hizmet verecek.

Tarih : 30 Ocak 2018, 16:40
Puan Ver : Anıtkabir'in Mimarının Eseri, İş Dünyasına Eğitim Üssü Olacak(6/10)2

Anıtkabir'in mimarı Ordinaryüs Prof. Dr. Emin Onat ile ilk kadın mimarlardan Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu'nun tasarladığı mimarının eser Uludağ'daki Kirazlıyayla Sanatoryumu, restore edilmesinin ardından iş dünyasına eğitim merkezi olarak hizmet verecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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