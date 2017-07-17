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Anıtkabir'in İmara Açılacağı İddiaları Yalanlandı

ANITKABİR'İN İMARA AÇILACAĞI İDDİALARI YALANLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Anıtkabir'e konut izni verileceği" iddiaları yalanlandı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Anıtkabir'in İmara Açılacağı İddiaları Yalanlandı(7/10)3

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, Anıtkabir'in imara açılacağı iddialarıyla ilgili, "Alınan Meclis kararı, Anıtkabir'de konuta izin vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesi." açıklaması yapıldı.

HABERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ ALTI ÇİZİLDİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanınca yapılan açıklamaların bugün bazı internet sitelerinde "Yeni Hedef Anıtkabir" başlığıyla yayımlandığı anımsatıldı. Söz konusu açıklama ve haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizilerek, "Alınan Meclis kararı, Anıtkabir'de konuta izin vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesi." bilgisine yer verildi.

ASKERİ LOJMAN İÇİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ

Açıklamada, plan değişikliğinin Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine alındığı vurgulanarak, plan değişikliğinde alanın A ve B olarak tanımlanan iki farklı parsele ayrıldığı belirtildi. A parselinde hiçbir yapılaşma ve plan değişikliğinin önerilmediğinin ifade edildiği açıklamada, B parseli olarak belirlenen alanın park alanı olmasına rağmen üzerinde mevcut askeri lojman bulunması sebebiyle mevcut lojmanların daha sonra yıkılma ve benzeri bir durumla karşılaşılmaması için plan değişikliği yapıldığı vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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