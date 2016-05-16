

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine koyduğu bilgi notuyla Anıtkabir'in 19 Mayıs'ta halka açık olacağını açıklayıp, programla alakalı detaylı bilgi paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kısa vakit evvel yaptığı açıklaması aynen şöyle:



"Anıtkabir, 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında, 19 Mayıs 2016 Perşembe günü 09.00-16.00 saatleri ile 19.00-22.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır. Hem de aynı gün 16.00-19.00 saatleri arasında ziyarete kapalı olarak, 'Prof.Dr. Aziz Sancar'ın Nobel Ödülünü Anıtkabir Komutanlığına Teslim Töreni, 'Mehmetçiğin Gözüyle Mehmetçik' konulu karakalem resim sergisi açılış töreni yapılacaktır. Açılışı müteakiben sergi 22 Mayıs 2016 Piyasa günü saat 17.00'ye kadar halkımızın ziyaretine sunulacaktır."