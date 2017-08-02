ANITKABİR'İ ZİYARET EDEN BAŞBAKAN, SAYGI DURUŞUNUN ARDINDAN FATİHA OKUDU
Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Yüksek Askeri Şura, Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında, Anıtkabir ziyaretinin ardından Çankaya Köşkü'nde toplanacak.
YILDIRIM, FATİHA OKUDU
Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesi önünde Başbakan saydı duruşunda bulunurken Fatiha suresini okudu ve saygı duruşu sonunda da ellerini yüzüne götürdü.İŞTE ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE YAZDIĞI MESAJ
Başbakan Yıldırım Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okudu;
"YAŞ heyeti olarak huzurunuzdayız. Cumhuriyeti muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha adil bir Türkiye bizim en önemli hedefimizdir. Vatan topraklarını kararlılıkla koruma inancımız her zamankinden daha fazladır. Milletimiz 15 Temmuz'daki cesareti ve kahraman duruşuyla tüm dünyaya asla esareti ve vesayeti kabul etmeyeceğini göstermiştir. Millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğunu bu aziz millet kanıtlamıştır. 15 Temmuz şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan olarak yazılmıştır. Krizlerle boğuşan bölgemizde milletimizin bu azmi ve iradesi sayesinde ülkemiz bir istikrar adası olarak varlığını sürdürmektedir. Bu şuurla 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğimiz YAŞ toplantısının ülkemize, milletimize, TSK'ya hayırlı olmasını diliyor, bize bağımsız bir devlet bırakan bütün şehitlerimizi rahmet ve milletle anıyoruz. Ruhun şad olsun."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Aldatıldığını Düşünen Hamile Akademisyen Hastanenin Penceresinden Atladı
- Fena Faka Bastı! Yanlış Adama Çatan Hırsız, Bayılana Kadar Dayak Yedi
- E-5'in Ortasında Kedi Kurtarma Operasyonu: Araçlar Görmezden Geldi
- Tarihi Yaş Toplantısı Öncesi, Başbakan Yıldırım'dan 2023 Mesajı
- İncir Çekirdeğini Doldurmaz Deyimini Yaptığı Tespihle Yıkıp Geçti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hendeğe Düşen Kangurunun İmdadına İşçiler Böyle Yetişti
- Resmen Açıklandı! İşte Pakistan'ın Yeni Başbakanı
- Abd, Esad Ve İran'a Kapıyı Gösterdi, Rusya'ya Nükleer Mesaj Verdi
- Bilim Adamları, Dünya'ya En Yakın Gezegenin Yaşama Elverişli Olmadığını Açıkladı
- Tehdit Mesajları Savuran Hamza Bin Ladin, El Kaide'nin Başına Geçiyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar