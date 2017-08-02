Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Yüksek Askeri Şura, Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında, Anıtkabir ziyaretinin ardından Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

YILDIRIM, FATİHA OKUDU

Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesi önünde Başbakan saydı duruşunda bulunurken Fatiha suresini okudu ve saygı duruşu sonunda da ellerini yüzüne götürdü.İŞTE ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE YAZDIĞI MESAJ

Başbakan Yıldırım Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okudu;

"YAŞ heyeti olarak huzurunuzdayız. Cumhuriyeti muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha adil bir Türkiye bizim en önemli hedefimizdir. Vatan topraklarını kararlılıkla koruma inancımız her zamankinden daha fazladır. Milletimiz 15 Temmuz'daki cesareti ve kahraman duruşuyla tüm dünyaya asla esareti ve vesayeti kabul etmeyeceğini göstermiştir. Millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğunu bu aziz millet kanıtlamıştır. 15 Temmuz şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan olarak yazılmıştır. Krizlerle boğuşan bölgemizde milletimizin bu azmi ve iradesi sayesinde ülkemiz bir istikrar adası olarak varlığını sürdürmektedir. Bu şuurla 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğimiz YAŞ toplantısının ülkemize, milletimize, TSK'ya hayırlı olmasını diliyor, bize bağımsız bir devlet bırakan bütün şehitlerimizi rahmet ve milletle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: haberinburada