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ANITKABİR'DEKİ TÖRENLERE DAMGA VURAN DRONESAVAR SİLAHI


Anıtkabir'deki Törenlere Damga Vuran Dronesavar Silahı
Tarih : 30 Ağustos 2017, 14:00
Puan Ver : Anıtkabir'deki Törenlere Damga Vuran Dronesavar Silahı(5/10)1

Büyük Zafer'in 95. yılı tüm yurtta kutlanıyor. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Tören sonrası Erdoğan ile Bahçeli bir süre sıcak bir şekilde sohbet etti. Törende yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı korumalarının 'dronesavar' silahı taşıdığı da görüldü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı töreni geçen yıl olduğu gibi vatandaşlar da izledi. Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında, x-ray cihazları da tören alanı girişlerine yerleştirildi. X-ray cihazlarından geçen askerlerin bazılarına kimlik kontrolü yapıldığı görüldü. Elle arama noktalarında ise sivillerin üzeri aranırken bazı askerlere kimlik kontrolü uygulaması yapıldığı görüldü. Çatılarda keskin nişancıların olduğu da objektiflere yansıdı. Anıtkabir'e çıkan bazı yollar güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılırken, Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyonun Anıtkabir'e çıkan bir yolun ortasında park halinde olduğu görüldü.

DRONESAVAR DA KULLANILDI

Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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