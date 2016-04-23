

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu sabah Ankara'da bir dizi tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığındaki heyet çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.



Törende, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Asıl töreni ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki devlet erkanının, Anıtkabir'i ziyareti oluşturdu. Törene; TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan yardımcıları Lütfi Elvan ve Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile çok sayıda milletvekili katıldı.







Törende, Meclis'te temsil edilen 4 partiden üçü yani Ak Parti, CHP ve MHP genel başkan seviyesinde yer aldı. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Anıtkabir ziyaretinde yine bulunmaması dikkat çekti.







Heyet, Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. TBMM Başkanı Kahraman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.







Kahraman ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bu sırada, çocukların sevgi gösterileri üzerine Kahraman ve Başbakan Davutoğlu, çocuklara el sallayarak karşılık verdi.