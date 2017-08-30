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ANITKABİR'DE DİKKAT ÇEKEN MANZARA! ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'NİN SICAK SOHBETİ


Anıtkabir'de Dikkat Çeken Manzara! Erdoğan ile Bahçeli'nin Sıcak Sohbeti
Tarih : 30 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Anıtkabir'de Dikkat Çeken Manzara! Erdoğan İle Bahçeli'nin Sıcak Sohbeti(10/10)6

Büyük Zafer'in 95. yılı tüm yurtta kutlanıyor. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Tören sonrası Erdoğan ile Bahçeli bir süre sıcak bir şekilde sohbet etti.

Devlet erkanı 10.00'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ERDOĞAN'IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okudu:

"Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 95. yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin bir halkası olarak görüyoruz. Hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştir. Türkiye yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz'daki destansı direniş, kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu vatana sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun."

BAHÇELİ-ERDOĞAN SAMİMİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet ile kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan ile Bahçeli arasındaki samimi anlar, kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Misak-ı Milli Kulesi çıkışında Anıtkabir'ı ziyaret eden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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