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ANITKABİR 'DE 10 KASIM TÖRENİ


ANITKABİR 'DE 10 KASIM TÖRENİ
Tarih : 10 Kasım 2016, 09:44
Puan Ver : Anıtkabir 'de 10 Kasım Töreni(9/10)10


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Atatürk'ü ölümünün 78.yılında Anıtkabir'de anma törenine katıldı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'de yapılan tören öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Anıtkabir'e gelen ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu askerler elektronik kimlik kartı okuyucularıyla tek tek aranarak Anıtkabir'e alındı.



Anıtkabir'de Cumhurbaşkanlığı'nda görevli özel harekat polisleri de görev yaptı.



İLK TÖREN ANITKABİR'DE



Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'e gitti.



DEVLET ERKANI KATILDI



Anıtkabir'de düzenlenen tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile beraberindeki devlet erkanı katıldı.



 



kaynak:milliyet








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