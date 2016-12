Kalp krizi hakkında bilinecek en ufak bir bilgi bile hayat kurtarabilir. Birinin kalp krizi geçirip geçirmediğini nasıl anlarsınız, kalp krizi belirtileri nelerdir, kalp krizi geçiren birine ilk müdahale nasıl yapılır, kalp krizi esnasında yapılacak işler nelerdir. Ülkemizde birçok insanın kalp krizinden habersiz olduğunu ve belirtilerinin neler olduğunu bilmediğine vurgu yapan Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Vural, konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Kalp krizi geçiren bir kişi için tedaviye başlanıncaya dek geçen sürenin en önemli faktörlerden birisi olduğunu vurgulayan Vural; bu needenle kalp rahatsızlıklarında ilk iki saatte doğru tedaviye erişmek hayati önem taşıdığının da altını çiziyor.



İşte kalp krizi belirtileri



Kalp krizi belirtileri her insanda aynı şekilde ortaya çıkmaz. Üstelki bazı insanlarda belirtiler çok gizli de seyredebilir. Örnek vermek gerekirse; diyabet hastaları hemen hemen hiç ağrı duymazlar ve sadece nefes darlığı ve soğuk terleme şikayetleri ile hastalıklarını ifade ederler. Bununla birlikte bazı hastalar ise; mide ülseri veya pankreatit ağrısıyla kalp krizi ağrısını karıştırılabilir. Yani kalp krizi belirtileri gösteren hasta bunu ülser sanabilir. Diğer durumlarda belirtiler şu şekilde sıralanabilir:



1. Ağrı: Kalp krizinde göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı başlar, bu ağrı önce sol kola ve çeneye doğru yayılır, hasta hareket etmeye çalıştıkça ağrı artar, hasta dinlenirken ağrının azaldığı görülür ancak tam olarak ağrı geçmez. Bahsedilen bu ağrı yarım saatten uzun sürer.



2. Soğuk terleme



3. Mide bulantısı



4. Nefes darlığı



Birinin kalp krizi geçirdiğini nasıl anlarım?



Ne yazık ki; çoğu kişide kalp krizi habersiz ortaya çıkar.Birinin kalp krizi geçirdiğini anlamanın ilk belirtisi göğüs ağrısı ve çoğu zaman da kalp krizinin kendisidir. Bazı hastalarda hafif göğüs ağrıları ileride oluşabilecek kalp krizinin habercisi niteliği taşır.



Efor sarfeden bir kişi (yürümek veya merdiven çıkmak, spor vs.) bu eforun ardından göğsün ortasında baskı ve yanma tarzındaki ağrılardan şikayet ediyorsa dikkatil olmak gerekir çünkü bu durum kalp krizini haber veriyor olabilir.



Kalp spazmı ile kalp krizi arasındaki fark nedir?



Kalp spazmı ile kalp krizin belirtilerinin hemen hemen aynı olması ile çoğunlukla karıştırılır. Her iki durumda da göğüs ortasında ağrı, çeneye kollara yayılma eğilimi ve sıkıntı söz konusudur. Ancak kalp krizi geçiren kişide ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hasıl olur: bunu terleme, mide bulantısı ve kusma gibi bulgular da takip edebilir.



Kalp Krizi Geçiren Birine Nasıl İlkyardım Uygulanır?



Kalp krizi sanıldığından çok daha ciddi bir durumdur, hemen o kişiyi bir acil servise ulaştırmak zorunluluğu vardır; zira kalbin her an durması riski yüksektir. Kriz esnasında hasta taksi veya arabadaysa gerekli müdahale yapılamaz ama ambulansta defibratörlerle müdahale edilebilir. Eğer kişi dilaltı hapı kullanıyorsa, bu ilaçtan bir ya da iki tane almak kalp krizine iyi gelebilir.



TSM Başkanı Dr. Ahmet Vural da kalp krizi ile ilgili olarak şunları anlattı:



“Kalp ve damar hastalıkları ve özellikle kalp krizi ülkemizde görülen ölümlerin en sık nedenlerindendir. Türkiye'de her 10 ölümden 4'ü kalp krizi nedeniyle oluşmaktadır.



Kalp krizine bağlı toplam ölümlerin yarısı belirtilerin başladığı ilk 3-4 saat içinde ve çoğunlukla hastaneye ulaşmadan önce gerçekleşmektedir. Kalp krizi sırasında kalbe gelen kan akımı bozulmaktadır. Kalbe gelen kan akımının eski düzeyine gelmesi ne kadar gecikirse kalpte oluşan hasar o kadar artmakta, kişi hayatını kaybedebilmekte veya ileriki yaşamında yaşam kalitesini bozan sorunlarla karşılaşmaktadır.



Kalp krizi geçiren bir kişi için tedaviye başlanıncaya dek geçen süre en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle kalp rahatsızlıklarında ilk iki saatte doğru tedaviye erişmek hayati önem taşımaktadır.



Halkımızın farkındalığını artırmak amacıyla iki temel hedefimiz bulunmaktadır;



Toplumun kalp krizi belirtileri konusunda bilinçlenmesini sağlaması: Kalp krizi belirtileri göğüs, kol, boyun veya çene ağrısı, nefes darlığı, endişe ya da terleme, bulantı, kusma, nabız düzensizliğidir. Kalp krizi belirtileri ortaya çıkar çıkmaz acil tıbbi yardım çağrılmamasının kalp krizi tedavisinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Çünkü kalp krizi söz konusu olduğunda her saniye önemlidir.



Acil durumlarda 112'yi arayarak hastaneye ambulans ile gitmelerinin ve uygun tedaviye erişiminin sağlanması: Halkımızın kalp krizine hızla müdahale edebilmesi için derhal 112 Acil Servisi'ni aramanın ne kadar önemli olduğunu anlaması gereklidir. Kalp krizinin farklı tiplerinin bulunduğu ve bunların tedavilerinin değişebileceği dikkate alınarak, 112 Acil Servisi'nin zaman yitirmeden aranması; kalp krizinin doğru şekilde tedavi edilmesini ve hastaların uygun tedavi merkezlerine sevkini sağlayacaktır.



Hastaneye ulaşan hastaların rahatsızlıklarının kalp krizi olması durumunda ambulansın ilgili hastayı doğrudan anjiyo yapılan merkezlere ulaştırmalarını sağlanması hedeflenmektedir.



Kalp krizi geçiren hastalarda ölüm oranını ve kalp yetersizliğini azaltmak, yaşam kalitesini artırmak amacıyla, hastanın uygun tedavi erişimini artırmak ve işlemin en iyi standartlarda yapılmasını teşvik etmek için desteklerinizi ve çalışmalarımızda yanımızda yer almanızı bekliyoruz.”