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angry birds 2 geliyor

ANGRY BİRDS 2 GELİYOR

Akıllı telefonlarda fırtına gibi esen Angry Birds serisine yeni bir halka daha ekleniyor. İşte Rovio'nun son sürprizi Angry Birds 2'yle ilgili ilk bilgiler...

Tarih : 20 Temmuz 2015, 10:00
Puan Ver : Angry Birds 2 Geliyor(9/10)7




Akıllı telefonlarda fırtına gibi esen Angry Birds serisine yeni bir halka daha ekleniyor. İşte Rovio'nun son sürprizi Angry Birds 2'yle ilgili ilk bilgiler...



Finlandiyalı oyun geliştiricisi Rovio, Angry Birds 2 üzerinde bir süredir çalıştığını ve mobil oyunun çok yakında, 30 Temmuz'da yayınlanacağını duyurdu.



Oyunun çıkış tarihi dışındaki detayları şimdilik belirsiz. Rovio, Angry Birds 2'nin "tüm devam oyunlarının anası" olacağını söylüyor ancak oyundan herhangi bir ekran görüntüsü veya oynanışla ilgili ipucu vermiyor. Yukarıdaki yeni görsel, tanıdık gelen kuşlardan pek fazlasını göstermiyor.



2009'da yayınlanan ilk Angry Birds, mobil dünyada büyük bir başarı elde etmişti. Rovio'ya göre tüm sürümleri 3 milyardan fazla kez indirilen oyunun saymakta zorlanacağımız birçok sürümü yayınlandı. Ancak ardı arkası kesilmeyen Angry Birds'ler, oyunun Clash of Clans ve Game of War gibi oyunlar karşısında gerileyen popülaritesini kurtaramadı. Markayı ayakta tutmaya kararlı olan Rovio, Angry Birds 2'nin yanında oyunu önümüzdeki sene Temmuz ayında sinemalara taşıyacak.








Etiketler: Angry  Birds  2  Geliyor    haber

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