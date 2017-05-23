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Angry Birds 2 Filmi Resmi Olarak Duyuruldu
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angry birds 2 filmi resmi olarak duyuruldu

ANGRY BİRDS 2 FİLMİ RESMİ OLARAK DUYURULDU

Angry Birds 2 filmi resmi olarak duyuruldu. Filmin vizyona giriş tarihi, yönetmeni ve yapımcı stüdyosu da belli oldu. İşte detaylar.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:46
Puan Ver : Angry Birds 2 Filmi Resmi Olarak Duyuruldu(9/10)6


Angry Birds 2 filmi resmi olarak duyuruldu. Filmin vizyona giriş tarihi, yönetmeni ve yapımcı stüdyosu da belli oldu. İşte detaylar.



Angry Birds,bir dönemin en popüler mobil oyunu konumundaydı. Uzun süre bu başarısını sürdüren yapım, geliştiricisi Rovio'yahatrı sayılır bir gelir kazandırmıştı. Zira oyunla ilgili onlarca ürün satışa sunulmuştu. Sürekli çıkan yeni oyunları ile bir seri haline gelenAngry Birds, 2016 yılında kendi filmine de kavuşmuştu. Bu filmi sevdiyseniz ya da sıkı bir Angry Birds hayranıysanız size güzel bir haberimiz var. Zira Angry Birds 2 filmi resmi olarak duyuruldu.



Thurop Van Orman‘ın yöneteceğiAngry Birds 2filmi, Rovio Entertainmentve Columbia Picturesortaklığında yapılacak. Animasyon kısmınıSony Pictures Imageworks'un sırtlanacağı projenin dağıtım kısmında ise Sony Picturesyer alacak. Bu arada filmin vizyona giriş tarihi de belli oldu. Angry Birds 2 filmi, 20 Eylül 2019′da izleyicilerle buluşacak. Filmin çıkış tarihi, ilk Angry Birds oyunun 10. yıldönümüne denk getirilecek. Böylece serinin yıldönümü, yeni film ile taçlanacak.



Columbia Pictures‘in duyurusuyla 2016'nın sonlarından beri dolaşan ikinci filmin geleceği söylentileri de gerçeğe döndü. Serinin ilk filmi yapımcılarına dünya genelinde yaklaşık 350milyon dolar kazanmıştı. Paranın bir şekilde geldiğini gören firmalar, aslında pek beğenilmeyen yapımın yenisi hazırlamaya karar verdi. İlk filme beğenilmedi dememizin sebebi, otorite olarak kabul edilen IMBDve Metacriticgibi platformlardan vasat puanlar alması. Bakalım Angry Birds 2gelirlerin yanısıra kalite olarak da ilk yapımı geçebilecek mi?



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