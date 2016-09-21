

Ünlü magazin sitesi TMZ'nin haberine göre oyuncu Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanıyor. Çiftin boşanmasına, Fransız aktris Marion Cotillard'ın sebep olduğu öne sürülüyor.







İddiaya göre Angelina Jolie Brad Pitt'ten boşanmak üzere dava açtı. Boşanma sebebi ise çocuklar konusunda yaşanan bir tartışma olarak gösteriliyor. Angelina Jolie'nin altı çocuğunun velayetini de istediği öne sürüldü.



TMZ yıldız oyuncu Jolie'nin Pitt'ten; alkol, marihuana ve öfke kontrolü gibi konulardaki sorunları nedeniyle boşanmak istediğine dair iddialar da olduğunu ancak bu duyumların teyit edilemediğini belirtti.