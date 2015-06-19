ANGELİNA JOLİE YARIN MİDYAT'A GİDİYOR
Daha önce Hatay'daki kampları ziyaret eden Jolie'nin Midyat kampını ziyaret etmek için izin başvurusunda bulunduğu ve talebinin kabul edildiği belirtiliyor.
Daha önce Hatay'daki kampları ziyaret eden Jolie'nin Midyat kampını ziyaret etmek için izin başvurusunda bulunduğu ve talebinin kabul edildiği belirtiliyor.
Kulislere, Erdoğan'ın bu programlarını Jolie ile birlikte yapacağı iddiası yansıdı. Jolie'nin programıyla ilgili resmi açıklamayla bilgi verilmezken diplomatik kaynaklar, Jolie'nin ziyaretle ilgili izinlerin tamamlandığını söylemekle yetindiler.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar