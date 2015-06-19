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angelina jolie yarın midyat'a gidiyor

ANGELİNA JOLİE YARIN MİDYAT'A GİDİYOR

Daha önce Hatay'daki kampları ziyaret eden Jolie'nin Midyat kampını ziyaret etmek için izin başvurusunda bulunduğu ve talebinin kabul edildiği belirtiliyor.

Tarih : 19 Haziran 2015, 10:47
Puan Ver : Angelina Jolie Yarın Midyat'a Gidiyor(7.1/10)8


Daha önce Hatay'daki kampları ziyaret eden Jolie'nin Midyat kampını ziyaret etmek için izin başvurusunda bulunduğu ve talebinin kabul edildiği belirtiliyor.



Kulislere, Erdoğan'ın bu programlarını Jolie ile birlikte yapacağı iddiası yansıdı. Jolie'nin programıyla ilgili resmi açıklamayla bilgi verilmezken diplomatik kaynaklar, Jolie'nin ziyaretle ilgili izinlerin tamamlandığını söylemekle yetindiler.








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