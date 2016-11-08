

Jolie'nin avukatının yaptığı yazılı açıklamada, çiftin üçü biyolojik üçü evlatlık olmak üzere altı çocuğunun velayetinin annede kalacağı ve baba Pitt'in de aile terapilerine devam edeceği belirtildi.







Açıklamada ayrıca zor zamanlardan geçilen bu dönemde tüm tarafların, ailenin toparlanmasına yardımcı olacağına inanıldığı ifade edildi.







Bu arada, ikili arasında varılan anlaşmanın, boşanma dosyasına eklenmediği ve yaşları 8 ile 15 arasında değişen çocukların velayeti konusunda nihai anlaşma olmadığı kaydedildi.







kaynak:star