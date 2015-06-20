ANGELİNA JOLİE MARDİN'DE
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Midyat ilçesindeki barınma merkezine yerleştirilen Suriyeli ve Iraklı sığınmacıları ziyaret etmek üzere Mardin'e gelen Jolie ve Guterres'ı valilik girişinde Vali Ömer Faruk Koçak karşıladı. Guterres, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Koçak'ın Jolie ve Guterres ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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