ANGELİNA JOLİE İTİRAF ETTİ: ÇOCUKLARIMDAN GİZLİ DUŞTA AĞLIYORDUM
Angelina Jolie verdiği röportajda, eşi Brad Pitt ile ayrıldıktan sonraki dönemi anlattı. Angelina, çocuklarından gizli banyoda ağladığını itiraf etti.
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, ABD'de bir moda dergisine verdiği röportajda, aktör Brad Pitt ile boşanmalarına dair bilinmeyen yeni detayları anlattı. Jolie, "Çocuklarımdan gizli banyoda ağlıyordum" diyerek çektiği aşk acısını anlattı.
"HAVADAN SUDAN ŞEYLER KONUŞUR OLMUŞTUK"
Çift, geçen Eylül ayında boşandı. Ayrılıkların üzerinden 10 ay geçmesinin ardından Jolie, ayrılığını ayrıntılarıyla açıkladığı bir röportaj verdi. 42 yaşındaki oyuncu, ikilinin arasındaki ilişkinin 2016 yazında, 'First They Killed My Father"ın Cambodia'daki çekimlerindeyken, zayıfladığını söyleyerek "Bu benim için hayatımın en zor zamanıydı, sadece havadan sudan şeyler konuşmak için bir araya gelen insanlar gibiydik." dedi.
ANGELİNA JOLİE: ÇOCUKLARIMDAN GİZLİ DUŞTA AĞLADIM
Jolie sözlerine "Böyle durumlarda çocukların gözleri önünde değilde duşta ağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz emin olmasanız bile onların her şeyin iyi olacağını düşünmeleri çok mühim." diye devam etti. Bununla birlikte, Jolie hayatıyla ilgili planlar yapmakta iyi olduğunu da belirtti
"AYRILIĞIN ÜSTÜNDEN GELMEK İÇİN KENDİMİ EV İŞLERİNE ADADIM"
Angelina Jolie şöyle konuştu: Yeni bir eve taşınmak ben ve çocuklarım için çok büyük bir adım. Hepimiz şu anda ailemizi bir arada tutabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrılığın üstesinden gelmek için kendimi ev işlerine adadım, çocuklarımla vakit geçirdim. Köpeklere baktım, bulaşıkları yıkadım ve çocuklarıma uyumadan önce masal okudum.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail Polisi, Mescid-İ Aksa'nın Kapısındaki Demirleri De Kaldırdı
- İstanbul'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi! Bazı Vapur Seferleri İptal
- Lokantada Tüp Patladı, Bina Yerle Bir Oldu
- Pkk'lı Teröristler, Karakola Malzeme Taşıyan Tır'ı Ateşe Verdi!
- Protokoldeki Kavganın Ardından Ordu Emniyet Müdürü Görevden Alınmayı İstedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Erman Toroğlu: Fatih Terim Gitmedi, Yolladılar
- Ntv Spor'un Simge İsimlerinden Güntekin Onay, Beın Sports'la Anlaştı
- Tff, Fatih Terim Ayrıldıktan Sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü Makamını Kaldırdı
- 'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
- Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
- Boşandığı Eşinin Milyon Dolarlık Keman Koleksiyonunu Parçaladı
- Alman Ordusuna Ait Askeri Helikopter Düştü
- Polis, Köpek Balığını Botun Arkasında Sürükleyen Balıkçıları Arıyor
- Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
- Polisle Girdiği Çatışmada 45 Kez Vuruldu, Ölüm Anı Görüntüleri 3 Yıl Sonra Yayınlandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar