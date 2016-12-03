

Sürekli kilo kaybetmesiyle gündeme gelen ve bu sebeple sağlığı kötüye giden Oscar ödüllü ünlü kadın oyuncu Angelina Jolie'nin, Brad Pitt'le ayrılma sürecinde daha da zayıflayıp 34 kiloya düştüğü iddia edildi.







Ünlü aktrisin son durumunu değerlendiren uzmanlar “Jolie hiç olmadığı kadar zayıf görünüyor, kolları kürdan gibi kaldı. Sağlığı endişe verici boyutu çoktan geçti. Hastaneye kaldırılıp serum bağlanması gerekiyor” dedi. 41 yaşındaki oyuncunun Brad Pitt'e açtığı “çocukları istismar” davasının düşmesinin ardından bunalıma girdiği ve daha az yemeye başladığı iddia edildi. 52 yaşındaki Brad Pitt'in, Jolie'nin beslenme problemlerine dair haberlerle birlikte çocukların velayetini almaya daha da yaklaştığı belirtildi. Jolie, bir süre önce kanser korkusu sebebiyle iki göğsünü aldırmıştı.