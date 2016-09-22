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angelina jolie-brad pitt'in kavga fotoğrafları ortaya çıktı

ANGELİNA JOLİE-BRAD PİTT'İN KAVGA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt'in, boşanma kararı almasının ardından yaklaşık bir yıl önce çekilen kavga fotoğrafları basına sızdı.

Tarih : 22 Eylül 2016, 14:22
Puan Ver : Angelina Jolie-Brad Pitt'in Kavga Fotoğrafları Ortaya Çıktı(0/10)


Tarih Ekim 2015... Çocuklarıyla birlikte İngiltere'nin Windsor bölgesine giden Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin kavgası gün yüzüne çıktı.



Tartışma anında cep telefonuyla çekilen ve ilk kez yayımlanan fotoğraflarda; 52 yaşındaki Brad Pitt'in, 41 yaşındaki ünlü aktristi kolundan çektiği, sonrasında Jolie'nin kendini uzağa ittiği görülüyor. Bu sırada Angelina Jolie'nin, kollarını yukarı atarak eşinden kurtulmaya çalışması dikkati çekiyor.








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