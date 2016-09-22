Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt'in, boşanma kararı almasının ardından yaklaşık bir yıl önce çekilen kavga fotoğrafları basına sızdı.



Tarih Ekim 2015... Çocuklarıyla birlikte İngiltere'nin Windsor bölgesine giden Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin kavgası gün yüzüne çıktı.







Tartışma anında cep telefonuyla çekilen ve ilk kez yayımlanan fotoğraflarda; 52 yaşındaki Brad Pitt'in, 41 yaşındaki ünlü aktristi kolundan çektiği, sonrasında Jolie'nin kendini uzağa ittiği görülüyor. Bu sırada Angelina Jolie'nin, kollarını yukarı atarak eşinden kurtulmaya çalışması dikkati çekiyor.