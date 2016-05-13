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angelina jolie bir aileyi 'evlat' edindi

ANGELİNA JOLİE BİR AİLEYİ 'EVLAT' EDİNDİ

Üçü biyolojik, üçü evlatlık olmak üzere toplam 6 çocuk annesi Angelina Jolie, şimdi de yoksul bir ailenin çocuklarını kanatları altına aldı. Üstelik sadece kendisi değil kocası Brad Pitt ve tüm çocuklarıyla birlikte...

Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:43
Puan Ver : Angelina Jolie Bir Aileyi 'evlat' Edindi(6/10)7


Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, Kamboçya'da 12 çocuklu bir aileye yardım eli uzattı.



"Daily Mail" gazetesinin haberine göre, yönetmenliğini yaptığı "First They Killed my Father (Önce Babamı Öldürdüler) filmi için ailesiyle geçen yıl Kamboçya'yı ziyaret eden Jolie, Siem Reap kentinde derme çatma bir kulübede yaşayan ailenin çocuklarının tüm eğitim masraflarını üstlendi.



Jolie'nin kızları Shiloh ve Zahara'nın, 16 yaşındaki Leida Shoun ve kardeşleriyle Siem Reap kenti sokaklarında dilenirken tanıştığı ve kısa sürede arkadaş olduğu belirtildi.

 








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