Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, Kamboçya'da 12 çocuklu bir aileye yardım eli uzattı.







"Daily Mail" gazetesinin haberine göre, yönetmenliğini yaptığı "First They Killed my Father (Önce Babamı Öldürdüler) filmi için ailesiyle geçen yıl Kamboçya'yı ziyaret eden Jolie, Siem Reap kentinde derme çatma bir kulübede yaşayan ailenin çocuklarının tüm eğitim masraflarını üstlendi.







Jolie'nin kızları Shiloh ve Zahara'nın, 16 yaşındaki Leida Shoun ve kardeşleriyle Siem Reap kenti sokaklarında dilenirken tanıştığı ve kısa sürede arkadaş olduğu belirtildi.