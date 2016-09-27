ANGELİNA BRAD'İN TELEFONUNU ENGELLEDİ!
Angelina Jolie, boşanma davası açtığı eşi Brad Pitt'in telefon numarasını engelledi. Pitt ise çaresizce Jolie'ye ulaşmaya çalışıyor.
Yılın boşanmasının kahramanları Angelina Jolie ile Brad Pitt cephesinde yeni gelişme... 12 yıldır birlikte olduğu Pitt'e geçtiğimiz hafta boşanma davası açan Jolie'nin, şimdi de ünlü aktörün telefonunu blokladığı öğrenildi. Pitt ile kesinlikle iletişim kurmak istemeyen güzel yıldız, sürekli kendisini arayan eşinin numarasını engelledi. Us Weekly dergisine konuşan çifte yakın kaynaklar; "Angelina, Brad'in telefon numarasını ve ondan gelecek tüm SMS'leri engelledi" dedi. Jolie'nin geçmişte de boşanmak istediği ancak Pitt'in bunun gerçekleşeceğine ihtimal vermediğini belirten kaynaklar, şöyle konuştu: "Brad, tamamen savunmasız yakalandı ve bir avukat bile tutmadı. O, Angelina'nın evliliklerini kurtarmaya çalışmasını tercih ederdi çünkü hâlâ eşine aşık."
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