

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, gelecek yıl Eylül ayında düzenlenecek genel seçimde tekrar aday olacağını açıkladı.







Merkel, CDU Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, hem parti başkanlığı hem de başbakanlık için bir kez daha aday olduğunu ifade etti.







Angela Merkel, bu kararı vermeden çok uzun süre düşündüğünü belirterek "Kararımı verdim ve tekrar Almanya'ya hizmet etmek için hazırım" dedi.







kaynak:haberler