

Anestezi olmadan önce sigarayı azaltın! Bir hastanın ameliyattan birkaç gün önce sigara içmeyi mümkün olmasıyla birlikte azaltmasında yarar vardır. Bu durum anesteziyi kolaylaştırır.







Araştırmacılar, beyinlerinde elektriksel dönemler içinde bağlantı daha etkin olan yada devrelerin "gevezelik etmiş olduğu" kişilerin, ameliyat esnasında daha yüksek dozda anesteziye ihtiyaç duyduğuna işaret etti.







Sonuçları PLOS Computational Biology dergisinde piyasaya çıkan araştırma çerçevesinde yaygın kullanılan bir anestezi olan "propofol" verilen 20 sıhhatli gönüllünün beyinlerinde elektriksel sinyallerde oluşan değişimler gözlendi.







'HASTANIN BİLİNCİNİ KAYBETTİĞİNİ BELİRLEMEK ZOR'







Ondan sonra gönüllülerden değişik sesler duyduklarında değişik düğmelere basmaları istendi. Maksimum doza ulaşıldıktan sonrasında bile bazılarının düğmelere basmaya devam etmiş olduğu, diğerlerinin ise bilinçlerini yitirdiği görüldü. En yüksek dozda bile bilincini kaybetmeyen hastaların beyinlerindeki elektriksel devreler içinde bağlantının çok etken olduğu açıklandı.







İngiltere'de Anestezi Uzmanları Kraliyet Okulu'nun yöneticilerinden tabip Richard Marks, araştırmayla ilgili olarak "bir hastanın bilincini kaybedip kaybetmediğini söylemenin aslına bakarsak zor bulunduğunu" ifade ederek "Bizlere bu mevzuda yardım edecek güvenilir, kati ve kolay bir yönteme ihtiyacımız var" dedi.















Ameliyat öncesi yapmanız ihtiyaç duyulan hazırlıklar.











AMELİYAT ÖNCESİ







Ameliyat öncesinde lüzumlu ve uygun tedbirlerin alınmasıyla, ameliyat olacak bir hastanın başarıya ulaşmış operasyon ve ameliyat sonrası iyileşme şansları artmış olabilir mi?



Evet. Bir hasta ameliyattan önce operatörün işini kolaylaştıracak ve kendi rahatsızlığını azaltabilecek birçok şeyler yapabilir.







Bir hasta kendisine destek olabilmek yolunda hastaneye girmeden önce neler yapabilir?















Sigara içmek; Bir hastanın ameliyattan birkaç gün önce sigara içmeyi mümkün olmasıyla birlikte azaltmasında yarar vardır. Bu durum anesteziyi kolaylaştırır ve öksürme, nefes borusunun iltihaplanması, ciğer konjensyonu vb. komplikasyon ihtimallerini azaltır.















Alkol; Yapılması lüzumlu bir ameliyattan birkaç gün önce fazla alkol alınmaması zekice bir davranış olur. Fazla alkol alma karaciğere negatif yolda etki edebilir. Özellikle ciddi ameliyatlar süresince, karaciğerin tam olarak çalışması çok lüzumlu ve çok önemidir.















Uyku; Büyük bir ameliyat öncesinde, hastaların birkaç gece en. azından sekiz saat uyumaları gerekmektedir. Rahatlamış bir vücut ameliyat sarsıntısına (travma) daha iyi yanıt verilebilecektir.















Eğer sallanmakta olan dişler var ise bunlar ameliyattan önce alınmalıdır. Eğer ameliyat planlı olarak yapılacaksa çürük olan dişler ve enfekte olan diş etleri ameliyattan önce tedavi edilmelidir.